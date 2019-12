Matteo Salvini dal palco: "Un onore essere stato il ministro della polizia, tornerò al governo per voi"

Il contesto è quello del raduno della Federazione Sindacale di Polizia che si è tenuto a Martellago, provincia di Venezia. Ospite d'onore sul palco, l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Al fianco un imitatore del suo peggior nemico, ovvero Giuseppe Conte, al quale il leader della Lega si rivolge con far ironico: "All'Italia servi tu". Ma subito dopo il siparietto, Salvini si rivolge alla platea: "Io sono venuto qua perché ci tenevo a dirvi grazie e a dirvi che per me aver fatto per 14 mesi il ministro della Polizia è stato il più grande onore che Dio e gli italiani mi potessero concedere. E ne sono fiero". Il "ministro della Polizia", parole che con discreta approssimazione faranno impazzire la sinistra e Roberto Saviano. Ma non solo, a stretto giro di posta, Salvini ha aggiunto che "il mio obiettivo è tornare presto al governo per occuparmi di sicurezza".

Leggi anche: Vittorio Feltri spiega la differenza tra Salvini e le Sardine