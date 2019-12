Matteo Salvini, messaggio ai giallorossi: "Il mio obiettivo è tornare al governo"

"Ero un po' lontano ma ci tenevo ad essere presente questa sera a Martellago al raduno della Federazione Sindacale di Polizia, per dire grazie: aver fatto per 14 mesi il Ministro della Polizia è stato il più grande onore che Dio e gli italiani mi potessero concedere. Ne sono fiero. E, dato che sono testardo, non mi fermo finché non potrò tornare al governo a occuparmi della sicurezza di questo Paese." Così il leader della Lega Matteo Salvini in calce a un post rilanciato su Facebook. Successivamente, l'ex vicepremier ha aggiunto: "Il mio obiettivo è tornare al governo per occuparmi di sicurezza".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev