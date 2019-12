A demolire alcuni dei più fastidiosi stereotipi cavalcati dalla sinistra, ospite in studio ad Agorà su Rai 3, ci pensa Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia. In particolare, si scaglia contro l'idea che la destra sia maschilista e che il rispetto per le donne sia una sostanziale esclusiva della sinistra. "Si descrive sempre la destra come maschilista e retrograda, quando l'unico partito in Italia presente in Parlamento con leader donna è Fratelli d'Italia", premette riferendosi ovviamente a Giorgia Meloni. "E ci è arrivata - riprende Donzelli - senza quote rosa, senza aiuti particolari: ci è arrivata litigando con gli uomini e dimostrando di essere più brava degli uomini che a destra erano tanti e capaci. Usciamo dallo stereotipo della destra maschilista che non rispetta le donne mentre invece la sinistra è aperta - rimarca il meloniano -. Dopodiché, per me, la vera emancipazione femminile si avrà quando la donna potrà competere sul mondo del lavoro con gli uomini a pari condizioni ma non sarà giudicata negativamente se vorrà scegliere, invece di lavorare, di stare attenta alla famiglia", conclude Donzelli.