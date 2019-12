Anna Falchi ad Agorà: "Quale premier donna in Italia? Giorgia Meloni"

Scende in campo Anna Falchi. Siamo ad Agorà, il programma del mattino di Rai 3, dove l'attrice è stata invitata per parlare di Sanna Marin, la donna che a 34 anni e figlia di due madri è la più giovane premier al mondo. Ma dalla Finlandia, ovviamente, il discorso si sposta anche all'Italia. La domanda posta alla Falchi è semplice: e se dovesse dire il nome di una possibile premier per il Belpaese? "In Italia a livello di carisma, se dovessi dire un nome, direi quello della più giovane ministra italiana, direi Giorgia Meloni. Se fosse un po' più, ecco, più moderata", chiosa Anna Falchi. Insomma, per lei il nome più ideoneo è quello della leader di Fratelli d'Italia, alla quale chiede comunque un poco piùdi moderazione. Dunque, la Falchi già si difende da chi, da sinistra, la attaccherà: "Dopo il mio intervento diranno: ma che ci fa la Falchi a parlare di politica? Stiamo parlando di una chicca finlandese...", conclude.