Giuseppe Conte, amara ammissione: "Verificherò la tenuta della maggioranza è assolutamente necessario"

La maggioranza è a rischio da settimane e Giuseppe Conte si è finalmente deciso, perlomeno a parole, a verificare la sua tenuta. "Io ritengo che ogni cosa abbia il suo tempo - premette ai cronisti fuori da Palazzo Chigi - in questo momento il governo, le forze politiche e tutto il paese è concentrato sulle misure contenute nella manovra e nel dl fiscale, questo ci terrà impegnati fino a fine mese, un attimo dopo mi farò portatore di questa iniziativa, è assolutamente necessario".

Il premier fa riferimento alla richiesta del dem Goffredo Bettini per cui Conte dovrà sondare il terreno giallo-rosso per capire se si può andare avanti o meno. Secondo il presidente del Consiglio "abbiamo punti programmatici ben chiari che sono alla base di questo governo, ma è anche vero - riconosce - che non abbiamo scritto quali sono le priorità, il cronoprogramma". Più ammissione di così. E ancora: "Chiederò alle forze politiche di condividere un percorso anche a livello di priorità che dovremo andare a perseguire e a realizzare: il Paese vuole chiarezza, non possiamo permetterci di proseguire con dichiarazioni, differenti sensibilità, sfumature varie, diversità di accenti, però questo a gennaio, adesso parliamo della manovra". Un posticipo dunque e non una negazione.