Giorgia Meloni contrattacca il ministro dell'Economia del governo giallo-rosso: "Roberto Gualtieri dice che facciamo terrorismo, perché non rispondono nel merito?". La presidente di Fratelli d'Italia risponde così alle domande dei giornalisti durante la manifestazione di Fdi "per dire no alla trappola del Mes" di fronte alle istituzioni europee a Bruxelles.

In una intervista a La Stampa, la Meloni aveva annunciato che mercoledì "noi presentiamo la nostra risoluzione" contro il Mes ma "propongo ai gruppi di Lega e Forza Italia di presentarne una comune del centrodestra per impegnare il governo a non firmare la riforma» e «confido che molti grillini la votino".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev