Scontro tra Lucia Borgonzoni, candidata leghista alle elezioni regionali in Emilia Romagna, e Anna Ascani, del Pd, in diretta da Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre. "Deve dire ai suoi alleati che fare campagna elettorale sulla pelle di chi ha semplicemente ricevuto una casa legittimamente facendo richiesta è una cosa vergognosa. Solo per prendere qualche voto in più", sbotta la Ascani. Ma la Borgonzoni ribatte: "Così parli dei tuoi governatori". E ancora: "Bisogna stare attenti a quello che si dice. Per colpa di una norma della Regione che non aveva recepito una sentenza di Stato, le persone con disabilità, pagano rette più alte perché vengono conteggiati assegni di accompagnamento. Ora è stato modificato, ma fondi ristoro non li vuole mettere nessuno".