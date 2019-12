Matteo Salvini vuole cancellare le roccaforti rosse: "Voglio un candidato della Lega in Toscana"

È già pronto alle elezioni, Matteo Salvini. Per quelle politiche si deve scegliere un nuovo sistema elettorale e intervistato dal Corriere della Sera il leader della Lega apre al proporzionale: "Io sono laico. Non ho pregiudizi. L'importante è che chi vince poi possa governare". L'ombra di presunti contatti con Matteo Renzi non lo inquieta, il suo pensiero va piuttosto al primo orizzonte politico, le regionali del 2020. O meglio, quelle dove ancora il centrodestra deve scegliere chi schierare.





Il clima con Meloni e Berlusconi, giura, "è assolutamente positivo. Ci sono solo alcuni litigi locali ampiamente superabili. I presidenti stanno lavorando bene tutti e il centrodestra è dato intorno, se non sopra, al 50%...". Per ora, però, sui nomi dei candidati governatori non c'è ancora accordo totale: "Penso che chiuderemo entro sabato. L'obiettivo è chiudere tutto insieme. Poi, se qualche Regione avesse bisogno di una settimana in più, nessun dramma". La Lega dovrebbe avere un candidato tra Puglia e Toscana, e Salvini ha scelto: "L'importante è mandare a casa Emiliano e Rossi, e la Lega sarà la forza trainante sia in Puglia che in Toscana. Ma se fosse per me, dato che tutti danno la sfida in Toscana come persa, vorrei la Toscana perché mi piacciono le sfide".





Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini apre alle liste civiche nelle coalizioni per le regionali