Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia contro Giuseppe Conte: "Parla troppo e a vanvera. Che premier è?"

Mai tenera con Giuseppe Conte. Si parla di Maria Giovanna Maglie, che neppure nella serata di sabato 7 dicembre concede un'eccezione al premier. Ospite a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico su Rete 4, la giornalista picchia durissimo contro il presunto avvocato del popolo, il quale ormai è convinto di essere un leader a tutto tondo (e i suoi atteggiamenti stanno lì a dimostrarlo). Infatti la Maglie attacca: "Io ho molto apprezzato i primi mesi nel governo passato di Giuseppe Conte perché appariva come un sordomuto, mi perdonino i sordomuti - premette -. Era là, grato di quel che aveva guadagnato e non era poco, e c'erano quelli che facevano politica e si occupavano del governo. Ora purtroppo non è più così. Parla troppo e a vanvera, in continuazione - rimarca -. Perde la testa, fa il retore: non è il mestiere suo, secondo me. Raramente ho visto un premier così inopportuno e inadeguato in tanti anni", conclude Maria Giovanna Maglie. Nessuno sconto per il premier.