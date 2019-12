I soliti noti in azione. Il contesto è quello di un comizio di Matteo Salvini, discorso improvvisato allo stand della Lega in piazza Cairoli, a Milano, dove si raccolgono adesioni contro il Mes, il famigerato fondo salva-Stati al centro del dibattito e soprattutto dello scontro politico. Ed eccolo, dunque, il solito noto, un contestatore che non trova di meglio da fare che insultare Salvini: "Buffone, sei un buffone", urla il tizio. Strepitosa la replica del leader della Lega che, con megafono alla bocca, rivolgendosi al malcapitato, afferma: "Ti voglio bene, fratello". Cala il sipario: contestatore annientato con quattro scarne parole.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev