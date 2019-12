Che faccia tosta, l'avvocato del popolo o presunto tale. Giuseppe Conte parla in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del consiglio dei Ministri, dove riesce ad affermare: "Alla luce delle note di indirizzo procederò e come sempre mi siederò con gli altri leader che rappresentano i rispettivi paesi al Consiglio Ue per difendere gli interessi dell'Italia, come ho sempre fatto", afferma mister Mes, ossia il premier accusato dalle opposizioni di aver svenduto l'Italia sul famigerato fondo salva-Stati. Altro che difeso. Ma tant'è, Conte aggiunge: "Lo farò nell'unico modo che so fare: studiando i dossier, sedendomi, difendendo le nostre ragioni, cercando sempre di orientare la discussione verso i risultati che ritengo a protezione del mio Paese. Fino a quando ci sarà questo governo, qualcuno cercherà di sempre di rappresentare ciò che avviene in modo trasparente: con tutti gli interlocutori e in particolare con i cittadini italiani", conclude un Giuseppe Conte che sembra più impegnato a schivare le accuse che a dire ciò che pensa davvero.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev