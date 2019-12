Lucia Borgonzoni difende il custode della villa di Bazzano, a Bologna, che ha sparato contro i ladri uccidendone uno. "Uno vede qualcuno che gli entra nel suo giardino, che sta arrivando verso casa sua mentre è con la moglie, per me è legittimo che si difenda", dice in diretta da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4. "Deve sparare in aria!", ribatte la giornalista di Repubblica Claudia Fusani. "Questo è il punto fondamentale", continua la candidata della Lega alle regionali in Emilia Romagna. Poi ci saranno le indagini ma il problema non è che uno sia armato e che si difenda. Non si può discutere di questo. Parliamo del fatto che un ladro può ammazzarti in casa tua".

Ora il custode, 68 anni, che ha sparato cinque colpi di arma da fuoco con una calibro 38, regolarmente detenuta, dopo aver sentito, attorno alle 5 e 10 di mattina, qualcuno armeggiare con il portone di ingresso, è indagato dalla Procura di Bologna. Secondo quanto si apprende si sta ancora valutando quale reato contestare all'uomo. In giornata la stessa Procura, in una nota, aveva spiegato di voler "procedere con gli accertamenti tecnici con l'ausilio della Scientifica dei carabinieri" per "verificare le modalità di esplosione del colpo", in modo da capire l'applicabilità della legittima difesa e/o dell'eccesso colposo.

"Volevo solo spaventare i ladri e farli fuggire, non ho mirato a nessuno", ha dichiarato il custode. Ora la perizia balistica della Scientifica sarà fondamentale. I carabinieri stanno cercando nel terreno, con l'ausilio del metal detector, i cinque proiettili.