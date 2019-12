Matteo Salvini e Bella Ciao in commissione Ue: "Complimenti a Pd e M5s per aver scelto Gentiloni"

"Complimenti a Pd e 5 Stelle per la scelta di Paolo Gentiloni". Matteo Salvini guarda il video dei componenti socialisti della Commissione Ue intenti a cantare Bella ciao e si fa due domande sul rappresentante italiano fatto nominare a Bruxelles. "Al prossimo giro canteranno anche Bandiera rossa", ironizza il leader della Lega su Twitter. Più indignata Giorgia Meloni, leader di FdI, che parla di "Unione sovietica europea" e "scandaloso, ridicolo teatrino". L'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello taglia corto: "Noi Popolari siamo seri e una cretinaggine del genere non l'avremmo mai fatta".

#Salvini: questi rappresentano 500milioni di cittadini europei. SPETTACOLO INDEGNO. Come se noi ci fossimo messi a cantare in Consiglio dei ministri. Resistenza in origine non era solo rossa.

#StaseraItalia @StaseraItalia pic.twitter.com/QtbgbqXMiP