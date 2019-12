Giorgia Meloni, la vergogna della Commissione Ue che canta Bella ciao: "Unione sovietica"

"Unione sovietica europea". Giorgia Meloni "battezza" così il video in cui 7 componenti della Commissione Ue di area socialista, tra cui l'italiano Paolo Gentiloni, ex premier del Pd oggi commissario agli Affari economici, cantare a pieni polmoni Bella ciao, inno partigiano oggi adottato anche dalle sardine. Quel video è diventato presto virale sui social, provocando un'ondata di indignazione. "Solo io reputo scandaloso questo ridicolo teatrino da parte delle più alte istituzioni europee? - è il commento su Twitter della leader di Fratelli d'Italia -. Non hanno nulla di più importante di cui occuparsi?".

Commissari europei intonano "Bella Ciao". Solo io reputo scandaloso questo ridicolo teatrino da parte delle più alte istituzioni europee?

Non hanno nulla di più importante di cui occuparsi?

