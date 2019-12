Luigi Di Maio, bomba Bibbiano sulle regionali in Emilia Romagna: la candidata che fa tremare il Pd

Il Movimento 5 Stelle sta per sganciare ancora la bomba Bibbiano su Stefano Bonaccini e il Pd. "Costretto" dagli attivisti a scendere in campo alle Regionali in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio, Luigi Di Maio deve ora scegliere un candidato per sfidare il governatore uscente, Bonaccini appunto, e la leghista Lucia Borgonzoni espressione di tutto il centrodestra. Il classico vaso di coccio tra vasi di ferro, destinato a una sanguinosa sconfitta. Ma tanto vale, è il ragionamento dei dirigenti M5s, giocarsi almeno la carta dell'identità. E così la scelta secondo il Fatto quotidiano potrebbe cadere su Natascia Cersosimo, consigliera del Comune di Cavriago, a pochi minuti di strada da Bibbiano, e tra le prime e più decise nel denunciare lo scandalo delle adozioni che ha travolto i dem (il sindaco di Bibbiano è ufficialmente tornato in libertà da poche ore).

Non è un caso che alle scorse elezioni europee, ricorda il Fatto, i 5 Stelle superarono la quota del 12% soltanto nella Provincia di Reggio Emilia. La Cersosimo è favorita su Luisa Catellani, presidente dell'associazione Imprenditori emiliani, e Andrea Bertani attuale capogruppo grillino in Regione. Si preannuncia una campagna elettorale breve ma decisamente aspra tra i due partiti che a Roma governano insieme. Forse, solo fino al 26 gennaio.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Di Maio dice no al "Pd, partito di Bibbiano". Era lo scorso luglio