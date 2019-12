Mes, Franco Bechis: "Tre pacchi al posto di uno, come fregheranno gli italiani"

"Un'offerta da supermercato che nessuno prenderebbe". Franco Bechis, dal convegno Il ratto di Europa organizzato a Roma dal Tempo, di cui è il direttore, spiega in poche parole cosa si cela dietro il Mes. "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato del Mes dicendo che lui è andato avanti con una logica di pacchetto. Io nel Mes fin'ora ho visto un bel pacco per gli italiani, come si dice volgarmente. Ma ho il timore che alla fine ci prenderemo tre pacchi invece di uno, è un'offerta da supermercato che nessuno prenderebbe".

Nella notte, dopo il vertice dell'Eurogruppo a Bruxelles, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che l'Italia ha ottenuto il no allo schema europeo sulla garanzia dei depositi, di fatto la valutazione dei titoli di Stato che avrebbe potuto mettere a rischio in via preventiva la tenuta dei nostri conti agli occhi della finanza internazionale.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev