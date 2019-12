Matteo Salvini, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, attacca il governo: "Non mi sembra molto intelligente fare una manovra basata sull'aumento delle tasse". Di più, dice il leader della Lega: "Ora gli italiani hanno capito la mia scelta di agosto. Avevano previsto manovra fatta solo di tasse. Non è decente. Io ho promesso taglio tasse, o me lo facevano fare oppure avrebbero dovuto lavorare da soli". E così è stato. Infierisce: "Vedo l'ultima novità, che è demenziale: 800 milioni di accise su benzina e gasolio, anche su questo cercheremo di fare argine".

Infine, l'affondo su Giuseppe Conte: "Abbiamo lavorato bene per parecchi mesi, non ho mai capito di stargli terribilmente antipatico e di essere la sua ossessione. Mi spiace perché vive male, nel rancore, nella gelosia e nella rabbia".