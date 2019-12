Sardine, Mattia Santori a Un giorno da pecora: "Piaccio molto alle donne over 50. Cosa mi chiedono di fare"

E' fidanzato ma piace molto alle donne over 50. Il leader delle Sardine Mattia Santori, intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha accettato di buon grado di gustare un piatto di sardine che gli è stato offerto dai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. "Certo che le sardine mi piacciono, solo che a Bologna non si mangia molto pesce. Anzi, se mi avvertivate prima evitavo di pranzare", ha spiegato Santori.

Pranzo inaspettato a parte, Santori ha raccontato molti aspetti della sua vita poco noti, a partire dal singolare soprannome con cui lo chiamano i suoi amici più stretti: "nel mondo del frisbee, di cui faccio parte, mi chiamano Bambaz". Da quando è diventato famoso ha più successo con l'altro sesso? "Vado forte nella categoria 'over 50', che vogliono farsi dei selfie. Ma io sono fidanzato da quattro anni, la mia ragazza è una sardina della prima ora". E la sua compagna è felice della sua notorietà? "Forse ha passato momenti migliori, perché abbiamo meno tempo da passare insieme". Un bravo ragazzo che però non ama molto "fermarmi col rosso in moto, ho l'insofferenza al tempo perso. Se c'è un semaforo inutile, pedonale, non passa nessuno e non do fastidio a nessuno...".