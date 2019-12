Quarta Repubblica, scontro Alessandro Sallusti-Vauro: "Se Quattrocchi è un mercenario lo era pure Che Guevara"

Scontro durissimo in diretta da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, tra Alessandro Sallusti e Vauro Senesi. In studio si parla di Fabrizio Quattrocchi: "Lui lo diceva che era un mercenario, lo ha detto in una intervista", sbotta il vignettista. "Quattrocchi era innanzitutto un contractor", contrattacca il direttore de Il Giornale: "non un mercenario. In secondo luogo, anche Garibaldi e Che Guevara seguendo il tuo ragionamento erano dei mercenari, allora". "Sì ma non erano fuorilegge rispetto alle leggi italiane", lo interrompe Vauro. Poi interviene il conduttore: "Era medaglia d'oro della Repubblica italiana. Di cosa stiamo parlando?".