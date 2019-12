Matteo Salvini, sfida terminale a Conte: "Se ci fosse un governo che risponde al popolo..."

"Se ci fosse un governo che risponde al popolo". Matteo Salvini, da Anversa, parla del Mes e della ipotesi di un veto dell'Italia a livello europeo. Strada percorribile, suggerisce il leader della Lega, solo se a Palazzo Chigi ci fosse una compagine sovranista e più attenta alle richieste degli elettori di quanto non sia quella formata da Pd e M5s, con Giuseppe Conte premier più incline ad ascoltare i dettami di Bruxelles che non le piazze di casa nostra.





Dal canto suo, Salvini porrebbe il veto al Fondo Salva-Stati in sede di Consiglio dei ministri europei, "come su bilancio dei prossimi anni". E smentisce ancora una volta la versione di Conte: "Noi della Lega non siamo mai stai a conoscenza delle modifiche al trattato".



Video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev