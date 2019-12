Una rivolta grillina sotto gli occhi di Luigi Di Maio e delle telecamere di Montecitorio. Giuseppe Conte ha appena finito il suo intervento alla Camera sul Mes, una dura accusa a Matteo Salvini all'insegna del "tutti i ministri sapevano". Una frase, questa, che fa saltare sulla sedia il capo dei 5 Stelle.











Seduto alla sinistra del premier, non applaude e resta immobile. Sotto di lui, gli altri ministri del Movimento Alfonso Bonafede e Federico D'Incà si congratulano invece con Conte. Una provocazione, per Di Maio, anzi "un atto ostile", come riporta il Giornale. Il dubbio, a questo punto, è lecito: D'Incà e Bonafede hanno applaudito Conte perché hanno sottovalutato il riferimento del premier (sapeva Salvini, ma sapeva anche Di Maio) oppure hanno deliberatamente marcato la loro distanza dal loro leader passato negli ultimi giorni dal lato governista a quello "sfascista" del Movimento?