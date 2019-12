Giuseppe Conte si aggrappa le sardine dopo lo scontro con Salvini: "Piazza bellissima"

Anche Giuseppe Conte in ginocchio dalle sardine. In vista della grande manifestazione degli anti-Salvini in piazza San Giovanni a Roma, poche ore dopo essersi duramente scontrato con il leader della Lega in Senato sul Mes il premier partecipa alla presentazione di PhotoAnsa 2019 e non scorda un commento per i giovani attivisti di sinistra: "Piazza bellissima e grande partecipazione". Sarà sufficiente per garantirsi il loro appoggio?



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev