Matteo Salvini, il suo trionfo in 10 secondi: "Gli ultimi arrivati non ci possono imporre nulla"

"Gli ultimi arrivati non ci possono imporre un modo di vivere diverso". Matteo Salvini riassume in pochi secondi il cardine del pensiero europeo dei sovranisti. Il leader della Lega è l'ospite più atteso e acclamato dell'evento Niewe Hoop Voor Europa organizzato ad Anversa dal gruppo Identità e Democrazia e dal presidente di Vlaams Belang.





L'intervento sul palco di Salvini è accorato: "Quello che faccio lo faccio per i miei due figli", poi ribalta le accuse sostenendo che "l'unico razzismo è quello della sinistra". Si parla di nuova Europa, che per Salvini non può essere che quella della tradizione: "I confini sono sacri, o si ha il permesso o non si entra", è la posizione senza sfumature sull'immigrazione clandestina, condivisa da tutti i gruppi sovranisti dell'Unione. E una sentenza: "L'Europa è cristiana o non è Europa".

Video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev