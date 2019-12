Alberto Bagnai, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, attacca il presidente del Consiglio sollevando in diretta un grave sospetto sulla questione del Mes: "E' sotto gli occhi di tutti che Giuseppe Conte ha voluto tenere per sé il dipartimento degli Affari Europei per sei mesi senza che si capisse esattamente il motivo dopo che Paolo Savona che lo occupava era andato alla presidenza della Consob". "Avrebbe potuto tranquillamente nominare un leghista a quel ministero", sottolinea Bagnai, "cosa che ha fatto subito dopo quella che lui sperava fosse una conclusione della trattativa che invece si è riaperta anche in Europa grazie alla Lega. Mentre Conte parlava, faccio notare, due consiglieri economici di Emmanuel Macron hanno detto che il Mes non era un buon trattato. Quindi in Europa sono leghisti se sconfessare trattati assurdi è da leghisti".