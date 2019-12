Matteo Salvini costringe Conte ad alzare gli occhi: "Guardi là, ecco là". La fine politica del premier in aula

"Guardi là, eccolo là". Matteo Salvini inchioda Giuseppe Conte costringendo il premier a distogliere gli occhi dai faldoni che tiene sul banco del governo e rivolgerli ai banchi della maggioranza, la "sua" maggioranza praticamente sciolta come neve al sole. Sul Mes Conte ha riferito in aula alla Camera e al Senato.











Peccato che, come gli ricorda con un pizzico di sadismo Conte, ci siano parecchie, vistose assenza tra i parlamentari del Pd e del Movimento 5 Stelle. E soprattutto i grillini preoccupano il premier, visto che le maggiori contrarietà al fondo Salva-Stati vengano proprio da Luigi Di Maio e compagni. Quelle assenze (a Palazzo Madama, tra i ministri, non c'era lo stesso Di Maio) sono la dimostrazione plastica della solitudine del Fu Avvocato del Popolo trasformatosi in pochi mesi nell'Avvocato, sì, ma delle cause perse.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev