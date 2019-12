Incroci pericolosi in Transatlantico al Senato. Matteo Renzi si imbatte in Matteo Salvini fulminandolo con lo sguardo mentre il leader della Lega sta per entrare nell'Aula di Palazzo Madama per ascoltare l'informativa del premier Giuseppe Conte sul Mes. L'aria è tesa, anche per motivi extra-parlamentari (vedi inchiesta sulla fondazione Open), ma il fondatore di Italia Viva sembra non aver ancora perso la voglia si scherzare. Con Salvini, però, lo sfottò va un po' oltre: "Ciao compagno!", gli grida mostrandogli addirittura un comunistissimo pugno chiuso.

Carinerie da compagnoni per i due protagonisti dell'evento televisivo di questo fine 2019, il faccia a faccia a Porta a porta da Bruno Vespa qualche settimana fa. Renzi e Salvini danno l'idea di cercarsi, trovarsi, punzecchiarsi e studiarsi spesso, tanto che qualcuno ha azzardato ipotesi fantascientifiche di un governissimo insieme per radere al suolo il resto dei partiti. "È più facile vedermi con la maglia dell'Inter", ha tagliato corto il 20 novembre scorso il milanistissimo Capitano.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, il commento di Salvini su un governo con Renzi