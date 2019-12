Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni: "Mi stupisco del suo comportamento". Lei reagisce, è bagarre in aula

Bagarre alla Camera dopo l'attacco di Giuseppe Conte in Aula durante il suo intervento sul Mes. "Pur di attaccare la mia persona e il governo non ci si è fatti scrupolo (e mi sono sorpreso, se posso dirlo, non della condotta del senatore Salvini, la cui disinvoltura a restituire la verità e la cui resistenza a studiare i dossier mi sono ben note, quanto del comportamento della deputata Meloni) di diffondere notizie allarmistiche, palesemente false, che hanno destato preoccupazione nei cittadini e, in particolare, nei risparmiatori", ha tuonato il premier scatenando l'ira della Meloni. Che ha cominciato a urlare dai banchi. Tanto da costringere Roberto Fico a intervenire: "Colleghi, ora basta, lasciamo terminare il presidente Conte". In rivolta non solo la leader di Fratelli d'Italia ma anche il leghista Claudio Borghi.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev