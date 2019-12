Matteo Salvini dileggia Virginia Raggi: "Corteo imponente, a suo sostegno di 27 manifestanti". Il video

Matteo Salvini sfotte Virginia Raggi per il fallimento totale della manifestazione in sostegno della sindaca grillina della Capitale. "Oceanica manifestazione a sostegno della sciagura Raggi sabato a Roma (30 novembre, ndr). Alla fine dell'imponente corteo", ironizza il leader della Lega con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "tutti e ventisette i manifestanti hanno provato a tornare a casa prendendo la metropolitana in piazza Barberini, senza successo: è chiusa da 250 giorni...". Insomma Salvini non ci va giù morbido e conclude con l'hashtag #Raggidimettiti e con il video, veramente, impietoso della manifestazione dove oggettivamente erano presenti pochissimi cittadini in difesa della sindaca.