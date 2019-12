M5s contro televisioni e Matteo Salvini: "Violenza senza precedenti, vogliono farci fuori"

I grillini sempre più in difficoltà che fanno? Accusano il sistema, le televisioni e Matteo Salvini. Un sistema che vorrebbe farli fuori. L'atto d'accusa piove sul Blog delle Stelle nella mattinata del caos al governo sul mes e della spaccatura anche su carcere agli evasori e spazzacorrotti: "Anche questa settimana non si fermano gli attacchi incrociati in tv. Una escalation di violenza senza precedenti", si legge sull'organo ufficiale dei pentastellati.

"Vi siete chiesti - prosegue un post - il perché tutti danno addosso con questa violenza al Movimento 5 stelle? Perché dopo soli 18 mesi al governo? O forse, è così da sempre, da quando siamo nati è #TuttaColpaDei5Stelle. Da quando riempivamo le piazze e ci ignoravano, e poi non usciva una riga di giornale il giorno dopo. O da quando i sondaggi dicevano che non esistevamo, elezione dopo elezione finché, innegabili presenze, abbiamo cominciato ad essere già spacciati".

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Di Maio nega il riavvicinamento a destra

E ancora, l'intemerata prosegue: "Dopo aver approvato la prima legge anticorruzione della storia, stiamo lavorando per riformare la giustizia e per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Abbiamo approvato il reddito di cittadinanza, stiamo accelerando sulla revoca delle concessioni autostradali ai Benetton. Stiamo mettendo la parola fine alla mangiatoia per le solite lobby del sistema", si ricorda ancora per dire che "è in corso una vera e propria guerra mediatica per far fuori il Movimento 5 stelle, basta guardare gli spazi televisivi concessi su Tele-Salvini. Ci aspettano tante battaglie, continuiamo a lavorare per il bene degli italiani. Avanti compatti attorno a Luigi Di Maio", concludono. E insomma, lo spazio concesso a Matteo Salvini in tv, per il M5s, sarebbe la prova del fatto che ci sarebbe un complotto in atto per eliminarli.