Alessandro Di Battista, il M5s Castaldo ad Agorà: "Irresponsabile, attacca Von der Leyen solo per i like"

Alla Commissione europea è iniziato il mandato di Ursula Von der Leyen. Ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente M5s del Parlamento europeo, attacca pesantemente il suo collega di partito Alessandro Di Battista. "E' da irresponsabili chiedere a un movimento di essere sempre di opposizione ed è una mancanza di rispetto nei confronti della nostra delegazione che a larghissima maggioranza voleva continuare su quella linea Si fa sempre in tempo poi a incalzare la Von der Leyen se non manterrà le promesse ma la commissione non è ancora partita se si vuole fare azioni per avere i like è una azione del singolo. Ma così si diminuisce il nostro potere negoziale e si assumeranno le loro responsabilità".