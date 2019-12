Mes, voci da Montecitorio ad Agorà: l'intesa non c'è. "Governo Conte davvero a rischio"

In diretta da Montecitorio la giornalista Rai Roberta Ferrari, in collegamento con Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, annuncia che "l'intesa sul Meccanismo di stabilità europeo non c'è, i riflettori sono tutti puntati su Palazzo Chigi e sul premier Giuseppe Conte. Ci sarà un doppio binario, il confronto tra Conte e Matteo Salvini al Senato e quello con la maggioranza. Il Movimento 5 stelle chiede appunto delle modifiche al Mes. In particolar modo si procederà con la 'logica del pacchetto'", spiega la Ferrari. "Cioè il ministro Gualtieri andrà all'eurogruppo chiedendo di parlare di Fondo Salva Stati e garanzie per i contribuenti. Poi l'11 dicembre in Parlamento il governo dovrà avere una posizione univoca sul Mes: sì, no o rinvio. Se mancano i voti del M5s su questo fronte, ovviamente la maggioranza non c'è".