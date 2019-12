Agorà, Beatrice Lorenzin attacca la Lega in tv: la faccia di Gian Marco Centinaio dice tutto

Beatrice Lorenzin, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, attacca la Lega. In studio si parla del Mes e la deputata del Partito democratico accusa: "Qual è l'alternativa? Cosa succede agli italiani? Che cosa vuole proporre la Lega?". E ancora, continua la Lorenzi, "nei giorni in cui si parlava di questo hanno proposto i minibot, l'uso dell'oro della Banca d'Italia. Abbiamo sentito solo proposte fantasiose sull'economia italiana e sull'indebitamento. Non mi sembra che stessero sul pezzo su questi temi". In studio è presente anche Gian Marco Centinaio che la lascia parlare ma dalla faccia che fa si capisce bene che cosa vorrebbe risponderle".