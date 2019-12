Giorgia Meloni allo scoperto: "Lucia Borgonzoni nostra candidata in Emilia Romagna". Salvini mette il turbo

"La nostra candidata in Emilia Romagna è Lucia Borgonzoni". Era quasi scontato, ora è ufficiale: Giorgia Meloni si schiera con la donna di Matteo Salvini che sfiderà il prossimo 26 gennaio alle regionali il governatore uscente del Pd Stefano Bonaccini. Per molti mesi si era parlato di malumori nel centrodestra riguardo alla candidatura della leghista Borgonzoni, con la Meloni impegnata a spingere un candidato forte di FdI.







Ora, però, non ci sono più dubbi e la Borgonzoni può inserire il turbo: vari sondaggi la danno testa a testa con Bonaccini, e se da una parte pesa l'incognita del voto degli elettori grillini, con il Movimento 5 Stelle in pista e non alleato col Pd, dall'altra un FdI impegnato attivamente in campagna elettorale per la candidata di Salvini, considerando come a livello nazionale i meloniani siano ormai stabilmente sopra il 10%, potrebbe definitivamente far saltare il banco nella roccaforte rossa.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev