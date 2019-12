Mes, Giorgia Meloni fulmina Gentiloni: "Lo difende lui che ha cercato di vendere il nostro mare alla Francia"

"Paolo Gentiloni dice che non ci sono rischi su Mes? Non è il mio punto di riferimento". Giorgia Meloni, dalla convention di Fratelli d'Italia a Bologna, ironizza sulla difesa del Salva Stati proposta dall'ex premier, oggi commissario agli Affari economici dell'Ue. "Sulla difesa degli interessi nazionali italiani - aggiunge poi a Sky Tg24 - le rassicurazioni di uno famoso per avere tentato di regalare un pezzo di mare pescosissimo e pieno di idrocarburi alla Francia non mi rassicurano tanto".

Sul Mes, la leader di FdI ha colpito duro anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Il premier è stato minacciato di "denuncia per alto tradimento", il secondo è stato sfidato a "sfiduciare il governo, se ha ancora un briciolo di dignità".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev