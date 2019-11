Matteo Salvini umilia Di Maio. Riavvicinamento? "Un po' confuso. Quando l'ho sentito l'ultima volta"

"Lo vedo confuso". Matteo Salvini infierisce su Luigi Di Maio, nel giorno in cui Repubblica titola allarmatissima in prima pagina di una virata a destra, verso la Lega, del M5s. Un ritorno di fiamma smentito da tutti i diretti interessati, almeno per il momento. Se Di Maio battezza queste voci come "sciocchezze", Salvini è decisamente più sferzante e meno nervoso, forte di una Lega ben oltre il 30% e con quasi 20 punti di vantaggio sui grillini.











Se qualcuno ha bisogno di un riavvicinamento strategico, insomma, quello non è certo il leghista. "Lo vedo confuso - commenta Salvini a proposito dell'ex collega vicepremier -. Non so se confuso verso destra o verso sinistra. Da quando sono passati da Mai col Pd all'abbraccio con Renzi non ci siamo più sentiti".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev