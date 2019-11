Matteo Salvini da piazza Montecitorio ha replicato a Silvio Berlusconi, il quale, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva lanciato un messaggio al leader della Lega: "Andiamo insieme al governo e poi ci penso io a mantenere i rapporti con l'Europa". Salvini ringrazia il cavaliere per la premura, ma rilancia: "Ci garantiamo da soli, rappresentiamo un terzo del popolo italiano [...] Chi sta affossando il sogno europeo sono gli ideatori delle riforme del Mes". Una risposta davvero fredda, quella rivolta dal leader della Lega al Cavaliere, liquidato con poche battute. Una risposta, forse, anche dovuta alla "nuova linea" del leader della Lega, la "svolta moderata" in base alla quale, negli ultimi tempi, nei confronti di Unione Europea e dintorni usa toni più moderati e un poco più concilianti.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev