Flavio Di Muro e la proposta di matrimonio, la fidanzata Elisa: "Neppure ai leghisti...". Messagio per Fico?

"Qualche anno fa mi sarei arrabbiata anch'io". Elisa De Leo è un po' stupita e un po' imbarazzata: qualche ora prima il fidanzato, il deputato leghista Flavio Di Muro, le ha chiesto di sposarlo in diretta dai banchi della Camera, sfidando le ire del presidente Roberto Fico. Ne è nato un caso quasi politico ed etico, ma la futura signora Di Muro, prima di annunciare il suo "sì" su Facebook, ne ha fatto soprattutto com'è giusto una questione privata.











"Non ci sono parole. Giuro. Siamo sempre stati talmente riservati che non ci sono parole... Grazie Flavio Di Muro, non me lo aspettavo, sei a dir poco unico!", è il suo ringraziamento all'onorevole compagno e futuro marito. Poi un saluto alle "donne della politica, di destra e sinistra, che hanno catturato il valore delle parole di Flavio". "Comprendo i disappunti e vi dico, di più, magari diversi anni fa mi sarei arrabbiata anche io - ammette un po' a sorpresa Elisa -. Ma due minuti di amore, non si negano a nessuno... neppure ai leghisti!".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev