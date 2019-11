Mes, Matteo Salvini e il momento cruciale: "Abbiamo detto a Conte: Non firmiamo un caz***. È agli atti"

"Sul Mes l'abbiamo sempre detto: non firmiamo un caz***". Matteo Salvini lo sottolinea, senza censure: "È agli atti". In conferenza stampa con lo stato maggiore della Lega, l'ex vicepremier attacca frontalmente Giuseppe Conte, accusato di "tradimento" per non aver riferito nulla al Parlamento sull'avvenuta firma dell'accordo sul Fondo Salva-Stati che, parola del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, "verrà approvato dal governo" all'inizio del 2020 con un testo fondamentalmente "inemendabile".





Il momento cruciale della conferenza stampa, in cui Salvini si è appellato al presidente Sergio Mattarella, è proprio quello: l'opposizione netta e totale, espressa con tanto di risoluzione in Parlamento, della Lega (e di FdI e M5s, all'epoca al governo con il Carroccio) alla firma del trattato. Trattato che, invece, è stato poi modificato e firmato dal ministro dell'Economia dell'epoca, Giovanni Tria, con tanto di congratulazioni del premier Conte e nessun aggiornamento in Parlamento, come confessato a Repubblica dallo stesso Tria. "Il governo non ha seguito le indicazioni del Parlamento - è stata l'accusa di Salvini -. Il presidente Conte ha commesso un atto gravissimo. Deve venire in aula e dal nostro punto di vista deve rassegnare le dimissioni".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev