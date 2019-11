Mes, Matteo Salvini invoca l'intervento di Sergio Mattarella: "Attentato alla Costituzione, da fermare"

Guerra vera, durissima, sul Mes. A muoverla è Matteo Salvini, che chiama in casa Sergio Mattarella: "Chiederemo al garante della Costituzione di farla valere. Questo è un attentato alla sovranità nazionale", ha affermato il leader dell Lega. Nel mirino, ovviamente, anche Giuseppe Conte: A giudizio nostro e dei documenti il presidente Conte ha commesso un atto gravissimo, un attentato ai danni del popolo italiano". E ancora: "Ricordiamo tutti i no della Lega e tutti i silenzi di Conte che adesso ci spieghiamo". Salvini, dunque, ribadisce la necessità che intervenga il Quirinale: "Chiediamo un incontro al presidente Mattarella per evitare la firma su un trattato che sarebbe mortale per l'economia italiana". L'affondo di Salvini è totale: "Chiediamo al garante della Costituzione di farla valere. Si torna in Parlamento. Sospendiamo tutto. Fermi, ci spiegate in Parlamento cosa state facendo e poi semmai si va avanti. Occorre un altro atto parlamentare", conclude Matteo Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev