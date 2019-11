Le sardine "risposta al fallimento di M5s e Lega". Dal senatore di Forza Italia una clamorosa apertura

Le sardine riempiono il vuoto della politica dopo il fallimento del qualunquismo grillino e del sovranismo salviniano. A dirlo non è Gad Lerner, ma un senatore, Andrea Cangini, responsabile Cultura di Forza Italia. Insomma, un apprezzamento non da poco se arriva dal centrodestra.





Di fronte alla "immagine drammatica di una politica impotente", schiacciata da "globalizzazione, finanziarizzazione dell'economia e desovranizzazione degli Stati", spiega il senatore azzurro in un suo intervento sul Quotidiano nazionale, M5s e Lega hanno provato a incanalare la rabbia degli elettori in modi differenti ma speculari. Risultato, secondo Cangini: "surplus di propaganda" e realtà "banalizzata" e "conflittualità esasperata". Ecco, allora, le sardine: "reazione al fallimento dell'anti-politica" in nome di una "politica con la P maiuscola". Mattia Santori e compagni, spiega un ammirato Cangini, "chiedono di ripartire dalla complessità dei problemi, di restituire l'onore alla Politica". Sono di sinistra? Forse sì, forse no. Forse "nel profondo della società stia covando un sentimento nuovo, una nuova consapevolezza: il ritorno alla Politica".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, le sardine in piazza a Reggio Emilia