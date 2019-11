Open, Matteo Renzi e lo sfogo privatissimo: "Vi prego, non fatelo o passate dei guai"

Matteo Renzi non ha preso bene l'inchiesta sulla Fondazione Open, con la conseguente gogna che ha generato. Il leader di Italia viva ha alzato la voce contro chi, a suo avviso, sta compiendo un "massacro mediatico" ai suoi danni. Ma ciò che lo preoccupa maggiormente è come alimentare le casse del nuovo partito, alla luce di questa inchiesta che infangherebbe la sua reputazione tra gli imprenditori. Talmente preoccupato da lanciare una provocazione, diretta alla magistratura: "Sono giunto al paradosso di dare un suggerimento per il futuro alle aziende: vi prego non finanziate Italia viva se non volete passare guai di immagine".

Renzi è incontenibile. Infatti, come riporta Il Corriere della Sera, avrebbe confidato ad un amico: "Con questa storia quelli che sono contro di me cercheranno di mandare un messaggio del tipo 'Renzi è radioattivo, stategli lontano' ". Tuttavia, l'apprensione più forte riguarda la capacità di raccogliere fondi: "Adesso - rilancia Renzi- subiremo certamente un crollo delle donazioni. Dunque chiediamo un aiuto ai cittadini attraverso piccole donazioni". È il sistema del crowdfunding, unico appiglio del nascituro Italia Viva per reperire fondi in un periodo così nero.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev