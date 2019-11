Mes, Giorgia Meloni: "Vergogna Conte, dà i soldi degli italiani a Francia e Germania per salvarsi il posto"

Una "vergogna". Giorgia Meloni tuona contro Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha definito "inemendabile dal Parlamento" il testo del Mes, il Fondo Salva Stati a cui si oppongono Lega e Fratelli d'Italia. "Ci era stato detto che sul Mes era tutto da definire e scopriamo non solo che è stato scritto ma che sarebbe inemendabile, cioè che il Parlamento sarebbe stato totalmente scavalcato" per salvare le banche tedesche, accusa la leader di FdI.











"Abbiamo chiesto che Conte riferisca su quale base e con quale mandato è stato autorizzato a sottoscrivere questa roba senza che ci sia un pronunciamento del Parlamento italiano. Vogliamo sapere se Conte ha pagato con il sangue degli italiani cambiali alla Francia e alla Germania, che servivano per mantenere il suo posto di presidente del Consiglio". Quel trattato, continua la Meloni, "impegna l'Italia per 125 miliardi di euro per salvare sostanzialmente le banche tedesche".