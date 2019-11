Giorgia Meloni sindaco di Roma, doccia gelata per Salvini: "Dove mi candido lo decidiamo io e FdI"

Candidata sindaco a Roma da Matteo Salvini per toglierla dalla scena nazionale? Il Foglio provoca Giorgia Meloni e la leader di FdI replica così, gelida: "Non sono una persona che si fa candidare da altri. Dove vado io lo decideranno gli italiani, il mio partito e io stessa". Dopo la rottura dell'alleanza di governo con il M5s, Salvini ha di fatto lanciato l'assalto al Campidoglio colpendo durissimo la sindaca grillina Virginia Raggi. E il nome della Meloni è ronzato più di una volta nell'aria della Capitale, ma la diretta interessata smentisce ancora una volta, con forza, nell'intervista al quotidiano diretto da Claudio Cerasa: "Ho già detto che non sono disponibile a ricandidarmi a sindaco di Roma. E non lo sono anche per un fatto di serietà. Mi sono già candidata sindaco una volta. E sono arrivata terza. Nella vita non ci si può ricandidare all'infinito, fin quando non si viene eletti a qualcosa".





Oggi, prosegue, "sono in altre faccende affaccendata. Certo ho Roma nel cuore. Finalmente il sindaco Raggi ha deciso di affrontare il tema dei poteri speciali per la capitale. Fui io a portare in Campidoglio la mozione sui poteri e le risorse di Roma. Una mozione approvata all'unanimità e poi invece bocciata in Parlamento dagli stessi che l'avevano votata in consiglio comunale". Anche questo è il Movimento 5 Stelle.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, la Meloni annuncia la manifestazione di FdI a Bologna