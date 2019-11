Sulle ali dei sondaggi "atomici", Giorgia Meloni sfida anche le sardine e lo fa in casa loro, a Bologna. Domenica prossima, infatti, Fratelli d'Italia organizza una iniziativa "contro la manovra tassa e spendi", spiega la stessa leader di FdI. E lo farà proprio nella città dove due settimane fa è nato, nel Crescentone di Piazza Maggiore, il movimento "popolare" contro Matteo Salvini e la Lega in vista delle prossime regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio.









Da una parte, dunque, parole-chiave come Bella ciao e anti-fascismo (declinate al solito contro l'avversario di turno, ieri Silvio Berlusconi e oggi Salvini), dall'altra invece fisco, crescita e lavoro. Messa così, potrebbe essere un bell'asso nella manica per Lucia Borgonzoni, candidata leghista del centrodestra al ruolo di governatrice.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev