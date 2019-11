Giorgia Meloni e i sondaggi bomba, Salvini: "Perché FdI sopra il 10% è un bene". Piange solo Berlusconi

La notizia della settimana è il balzo di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia nei sondaggi, ma Matteo Salvini per ora se ne rallegra. Per la prima volta oltre il 10%, FdI sta aumentando il gap con Forza Italia e si sta confermando come gamba sempre più "autonoma" di un centrodestra a trazione sovranista. Qualcuno parla anche di sfida lanciata alla Lega, con la prospettiva di accorciare le distanze (fino a oggi nette, di circa 20 punti abbondanti) entro le prossime elezioni politiche.





"La crescita di Fratelli d'Italia è un bene per il centro-destra - spiega Salvini in una intervista esclusiva ad Agenzia Vista -. Non credo abbia tolto voti alla Lega. I sondaggi ci danno sopra al 30%, si evidenzia viceversa un calo nei partiti di centro-sinistra". L'equazione politica però è abbastanza semplice: la Meloni difficilmente ruba voti nel campo di Pd e M5s. Lo può fare invece nel bacino di riferimento di Silvio Berlusconi: elettori di Forza Italia al Centro e al Sud, non attratti da "derive centriste" ma nemmeno dalla Lega percepita ancora come fenomeno "nordista", oppure da quella massa di astensione che è lo stesso obiettivo proprio del Cav. In tutta questa storia, insomma, a non sorridere è solo l'ex premier.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev