Mes, Giorgia Meloni e i sospetti pesantissimi su Conte e Di Maio: "Non vorrei che stessero fingendo"

Il Fondo Salva Stati è "una enorme fregatura". Giorgia Meloni sul Mes non ha dubbi e nell'ampia intervista concessa al Foglio mette spalle al muro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. "Ce lo raccontano così, come un fondo al quale tutti partecipano per aiutare le nazioni in particolare difficoltà. Ma non è affatto così". L'Italia, ricorda la leader di Fratelli d'Italia, "si è impegnata per oltre 15 miliardi in un fondo che ha parametri di accesso così rigidi da rendere per l'Italia stessa impossibile usufruirne. Cioè noi contribuiamo, ma ne potremmo usufruire soltanto facendoci di fatto commissariare, cioè accettando che il Fondo salva stati ci tolga ogni sovranità. A me non pare una cosa molto intelligente. A maggior ragione se Conte, come sembra, ha dato davvero il via libera". Il premier ha negato, ma la Meloni non è convinta fino in fondo: "L'eurogruppo ha fatto un comunicato a giugno che parlava di ampio accordo raggiunto. E non c'è ampio accordo senza l'Italia".

Il Mes, in sintesi, secondo la Meloni "serve semplicemente a mettere in sicurezza gli investimenti tedeschi e francesi, all'interno dei paesi dell'Unione europea". Di Maio si è detto contrario, "ma dov'è stato in tutti questi mesi?", chiede infine la leader di FdI. "Di Fondo salva stati se n'è parlato a giugno. Questo vuol dire che c'è stato un dibattito. E dunque che era coinvolto il governo, il governo Conte uno. Perché finora noi non abbiamo saputo niente? Perché questo argomento esce soltanto oggi?". Il dubbio resta: "Non vorrei che Di Maio stesse facendo finta, che stesse improvvisamente recitando il ruolo di quello che scopre gli interessi nazionali".



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Conte assicura: "Mes, Parlamento sempre aggiornato"