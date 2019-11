I grillini si spaccano anche in Europa, nel giorno del voto di fiducia alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, eletta lo scorso 16 agosto. Infatti non tutti e 14 gli eurodeputati M5s hanno dato il loro sostegno alla tedesca, così come avvenne invece la scorsa estate, quando il "sì" arrivò in disaccordo con la Lega, secondo molti il punto di rottura definitiva del governo gialloverde (all'epoca infatti i 14 voti grillini furono determinante per l'elezione della Von der Leyen).

Oggi, mercoledì 27 novembre, solo dieci dei 14 eurodeputati pentastellati hanno votato a favore della fiducia di Ursula: due i voti contrari e due anche gli astenuti. Un voto che fa emergere in maniera lampante le divisioni interne, che ad oggi si concentrano principalmente sulla leaderdhip di Luigi Di Maio, sempre più messo in discussione. Al voto sulla Von der Leyen, in totale 461 i voti a favore, una maggioranza ampia e superiore ai 423 incassati da Jean-Claude Juncker un lustro fa.