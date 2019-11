Sardine, Giorgia Meloni attacca il Pd: "Loro pacifici e noi eversivi?", ecco le due fotografie

Due pesi e due misure. Sempre così, a sinistra. Anche sulle sardine, per esempio, elette a pacifico movimento di piazza, dipinte come ragazzi illuminati che fanno il bene del paese ed eccetera eccetera. Sia chiaro, nessuno vuole accusare le sardine di nulla. Semplicemente, si mettono in evidenza i due pesi e le due misure. E lo fa perfettamente Giorgia Meloni, su Twitter, dove rilancia un'immagine di una manifestazione delle sardine e una seconda foto della manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia per chiedere le elezioni, subito. E la Meloni commenta: "Paradossi della sinistra italiana: le manifestazioni delle sardine sono un esempio di democrazia, mentre migliaia di italiani scesi in piazza Montecitorio contro il Governo dell'inciucio sono eversivi. Per la sinistra le manifestazioni sono legittime solo se a loro favore...", conclude Giorgia Meloni.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) la Meloni attacca Pd e sardine

Di seguito, il tweet di Giorgia Meloni: