Matteo Salvini attacca il governo sull'Ilva dopo che la commissione Bilancio ha dichiarato inammissibile il suo emendamento per il ripristino dello scudo penale per ArcelorMittal nella realizzazione del piano ambientale: "Vergogna, governo in fuga. Da Giuseppe Conte e Matteo Renzi solo chiacchiere e bugie. Lasciano senza lavoro migliaia di lavoratori e condannano l'Italia a rinunciare a una produzione fondamentale per ogni paese industrializzato".

E ancora, accusa il leader della Lega: "Siamo a commentare l'ennesima giornata di disastri. Il governo si accorge che c'è il problema Alitalia perché le imprese scappano, le imprese scappano da Ilva. C'è il disastro della mancata manutenzione di strade e gallerie, c'è l'allarme rifiuti nel Lazio. C'è un Trattato ammazza-Stati e poi ditemi se non sarebbe giusto votare il prima possibile". E conclude: "Noi combattiamo dentro e fuori il Parlamento, ma credo che peggio di così un governo non possa fare".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev