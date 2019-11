Matteo Salvini, rivoluzione totale. La svolta del 21 dicembre: il colpo di spugna del Capitano sulla Lega

Convocato il congresso federale straordinario della Lega Nord: si terrà il 21 dicembre a Milano e dovrebbe sancire la fine definitiva della formazione nordista a favore del partito ormai a vocazione nazionale. Lo ha deciso all' unanimità il consiglio federale del movimento, riunito a Milano. L' assise, che si dovrebbe aprire alle 8,30 in una sala dell' hotel Leonardo da Vinci, alle porte del capoluogo lombardo, dovrebbe, infatti, approvare anche modifiche statutarie per alleggerire la struttura del vecchio partito fondato da Umberto Bossi, ormai soppiantato dalla nuova formazione Lega Salvini premier, fondata nel dicembre 2017.

Alla riunione che ha deliberato la convocazione del congresso era presente anche il Senatur, il quale è intervenuto, come spiegano fonti interne al partito ormai ex nordista, esortando gli altri componenti del consiglio federale a non chiudere la formazione da lui fondata nel febbraio del 1991.

Dal momento che l' assise si terrà a poco più di un mese dalle elezioni emiliano-romagnole e a ridosso dell' approvazione della manovra - fanno sapere da via Bellerio - avrà anche un momento programmatico: sarà occasione per parlare di tasse, Emilia Romagna e Umbria.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini in piazza a Rimini